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WP: Хантер Байден ведёт отца к импичменту и проигрышу выборов

Мир

Сын президента США Хантер Байден в ближайшее время будет обвинён в преступлениях у себя на родине. Ему инкриминируют налоговые преступления и дачу ложных показаний в связи с приобретением оружия.

WP: Хантер Байден ведёт отца к импичменту и проигрышу выборов

Либеральный истеблишмент допускать этого не намерен. При таком развитии событий Джо Байден сразу же попадёт под импичмент, а это потеря демократами власти на долгий срок. Поэтому США могут спровоцировать "маленькую победоносную ядерную войну" против России, сообщает "Царьград".

По данным The Washington Post, решение о предъявлении обвинений должен будет принять федеральный прокурор штата Делавэр Дэвид Вайс. Фактически обвинение могут и не предъявить, что отчётливо понятно из кейса почты Хиллари Клинтон, которая вела секретную переписку с личного адреса.

При этом Трампа много лет травят за "сговор с Кремлём", которого не было. Ему предъявили обвинение, по которому работала "комиссия Мюллера". Никто, разумеется, ничего не нашёл, но Трамп до сих пор вынужден заниматься бесконечными следственными действиями по всевозможным надуманным обвинениям. В ход идёт что угодно, лишь бы не допустить его ко второму сроку.

Отметим, что в своё время Вайс был назначен на свой пост экс-президентом Трампом, и сегодня у Байденов могут возникнуть-таки большие неприятности, ведь прегрешения Хантера практически доказаны, включая вакханалию Байденов с украинской компанией Burisma.

Теперь Байдену и демократам эта история выйдет боком:

  • она способствует гарантированному поражению демократов на ноябрьских выборах в конгресс;
  • получение большинства в конгрессе даст республиканцам возможность объявить и провести импичмент Джо Байдену.

Проблема в том, что "глубинное государство" США не может допустить потерю президентского кресла. Проверенный рецепт — это начало "маленькой победоносной войны” в какой-то небольшой стране, чтобы отвлечь внимание избирателей от внутренних проблем.

Все же помнят, как для "погашения" скандала с практиканткой Моникой Левински и ложью под присягой, Билл Клинтон дал приказ атаковать Ирак и устроить победную "Бурю в пустыне"? Как и легендарный фильм "Плутовство, или "Хвост виляет собакой"?

Разумеется, после взрыва ниток "Северного потока", диверсии на Крымском мосту и убийства Дарьи Дугиной уже невозможно сказать, где США смогут остановиться. Все их перфомансы в паре с купленной на корню Украиной ведут к главному акту — ядерному удару по России.

"России стоит быть готовой к невообразимым гадостям сразу после предъявления обвинений Хантеру Байдену прокурором штата Делавэр. Прикрывать его от гнева общественности будут всеми возможными методами. Даже если мир закончит своё существование — Хантер под суд не пойдёт", — считают авторы.

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Автор: Александр Шторм, Куратор: Любовь Степушова
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