Франция должна сохранять диалог с российским президентом Владимиром Путиным, несмотря на украинский конфликт. Об этом сообщила министр иностранных дел страны Катрин Колонна.
В эфире радиостанции France Inter она отметила, что Париж также выступает против экономической изоляции РФ. По её мнению, попытки отрезать Россию от мирового сообщества — это "худшая политика".
Как пояснила Колонна, именно переговоры с Москвой позволили отправить представителей МАГАТЭ на Запорожскую атомную электростанцию.
"Когда-то конфликт завершится, однако Россия навсегда останется нашим соседом", — подчеркнула глава МИД Франции.
Ранее французский лидер Эмманюэль Макрон пообещал создать фонд на 100 миллионов евро, который позволит Украине напрямую покупать технику для армии у европейских производителей. Он добавил, что Париж продолжит оказывать военную и финансовую помощь киевскому режиму.
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