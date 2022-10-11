Глава МИД Франции призвала сохранять диалог с президентом РФ Путиным

Франция должна сохранять диалог с российским президентом Владимиром Путиным, несмотря на украинский конфликт. Об этом сообщила министр иностранных дел страны Катрин Колонна.

В эфире радиостанции France Inter она отметила, что Париж также выступает против экономической изоляции РФ. По её мнению, попытки отрезать Россию от мирового сообщества — это "худшая политика".

Как пояснила Колонна, именно переговоры с Москвой позволили отправить представителей МАГАТЭ на Запорожскую атомную электростанцию.

"Когда-то конфликт завершится, однако Россия навсегда останется нашим соседом", — подчеркнула глава МИД Франции.

Ранее французский лидер Эмманюэль Макрон пообещал создать фонд на 100 миллионов евро, который позволит Украине напрямую покупать технику для армии у европейских производителей. Он добавил, что Париж продолжит оказывать военную и финансовую помощь киевскому режиму.