Президент Молдавии Майя Санду обратилась к своему правительству с просьбой расширить полномочия силовых структур для более эффективного разгона протестов.
Расширение полномочий потребовалось, чтобы молдавские силовики могли разгонять протестующих без предварительного согласования с местными властями, сообщает RT.
Массовые протесты оппозиции в Кишинёве продолжаются уже несколько недель. Протестующие требуют отставки президента и парламента из-за их недальновидной экономической политики, вогнавшей Молдавию в энергетический кризис. Оппозиционеры намерены продолжать выступления, пока не добьются заявленных целей.
Ранее на митинге протеста в молдавской столице собралось более 60 тысяч человек. Правоохранители, в свою очередь, снесли палаточный городок, организованный оппозиционерами в центре города.
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