Санду просит кабмин дать силовикам полномочия разгонять протесты

Президент Молдавии Майя Санду обратилась к своему правительству с просьбой расширить полномочия силовых структур для более эффективного разгона протестов.

Расширение полномочий потребовалось, чтобы молдавские силовики могли разгонять протестующих без предварительного согласования с местными властями, сообщает RT.

Массовые протесты оппозиции в Кишинёве продолжаются уже несколько недель. Протестующие требуют отставки президента и парламента из-за их недальновидной экономической политики, вогнавшей Молдавию в энергетический кризис. Оппозиционеры намерены продолжать выступления, пока не добьются заявленных целей.

Ранее на митинге протеста в молдавской столице собралось более 60 тысяч человек. Правоохранители, в свою очередь, снесли палаточный городок, организованный оппозиционерами в центре города.