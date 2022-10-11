Ермак заявил о недостаточной поддержке со стороны США в разговоре с пранкерами

Уровень поддержки Украины со стороны США на данный момент составляет всего 70 процентов. Однако личные переговоры Владимира Зеленского и Джо Байдена могут изменить ситуацию в пользу Киева. Об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак в разговоре с пранкерами, которые представились бывшем послом США в России Майклом Макфолом.

Более того, Ермак признал, что на военнослужащих оказывается мощное давление. Боевики ВСУ обязаны отчитываться за свои действия перед Вашингтоном, который координирует все манёвры украинской армии.

"Я оказываю давление и делаю все, чтобы наши вооруженные силы вели себя на 100% открыто и прозрачно в отношениях с американцами, британцами по поводу планов, по поводу некоторых операций", — добавил он.