Глава МВД Турции заявил, что взрыв дома в Стамбуле может оказаться терактом

Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу не исключил, что мощный взрыв, который произошёл в жилом здании в Стамбуле, является терактом.

"Это и может быть терактом, и нет. Мы проверяем все детали", — цитирует слова Сойлу РИА Новости.

По предварительным данным, возгорание случилось из-за утечки газа. В результате происшествия погибли три человека.