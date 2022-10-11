Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу не исключил, что мощный взрыв, который произошёл в жилом здании в Стамбуле, является терактом.
"Это и может быть терактом, и нет. Мы проверяем все детали", — цитирует слова Сойлу РИА Новости.
По предварительным данным, возгорание случилось из-за утечки газа. В результате происшествия погибли три человека.
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