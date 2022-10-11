FAZ: здание посольства России в Берлине забросали баллонами с красной краской

Неизвестные закидали здание российского посольства в Берлине баллонами с красной краской. Об этом сообщили в немецком издании Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

Краска испачкала ворота и перилы здания, однако пятна удалось быстро ликвидировать. В результате происшествия пострадавших нет.