Неизвестные закидали здание российского посольства в Берлине баллонами с красной краской. Об этом сообщили в немецком издании Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).
Краска испачкала ворота и перилы здания, однако пятна удалось быстро ликвидировать. В результате происшествия пострадавших нет.
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