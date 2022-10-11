После распада Советского Союза американцы задумались о работе Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США. Местные жители не понимают, какую пользу несёт данное агентство.
Основная проблема ЦРУ заключается в отсутствии координации между секретными операциями и сбором и анализом разведданных, считают американские журналисты. Руководство не устраняет недоработки, а создаёт новые офисы, тратя на это миллионы долларов. Об этом заявили в издании The New Yorker (NY).
Американский политолог Эми Зегарт в своей книге "Шпионы, ложь и алгоритмы" перечислила множество просчётов и скандалов, связанных с ЦРУ и другими спецслужбами США. По её словам, после начала холодной войны ЦРУ неоднократно десантировало украинских националистов за советскую границу.
Более того, по мнению Зегарт, агенты ЦРУ играли "загадочную роль" в убийстве президента США Джона Кеннеди. Множество провалов и большая жестокость сотрудников агентства проявились в годы войны во Вьетнаме и в Иране.
По мнению авторов NY, отрицательного в деятельности этой организации намного больше, чем положительного.
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