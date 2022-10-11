В Киеве вводят почасовые отключения электроэнергии

В Киеве с сегодняшнего дня, 11 октября, будут подавать электроэнергию по графику. Ориентировочно по восемь часов в сутки киевлянам придётся проводить без электричества.

График отключения электроэнергии в Киеве с разбивкой по районам уже опубликован. В большинстве районов украинской столицы свет будут отключать с 8 до 12 и с 20 до 24 часов ежедневно.

Накануне по украинским объектам военного управления, энергетики и связи был нанесён массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования. Об этом проинформировал президент России Владимир Путин на заседании Совета безопасности.

На данный момент известно, что из строя выведено не менее 8,22 ГВт мощностей, генерируемых украинскими ТЭС и ТЭЦ. Это примерно 30% тепловой и 15% общей генерации. В понедельник, 10 октября, Украина объявила о прекращении экспорта электроэнергии в страны ЕС.