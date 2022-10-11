Андерссон: Швеция не даст РФ результаты расследования по "Северному потоку"

Швеция не намерена передавать российской стороне предварительные результаты расследования взрывов на "Северном потоке", заявила премьер-министр страны Магдалена Андерссон.

По её словам, Швеция сделала некоторые выводы, но они являются "конфиденциальной информацией".

"В Швеции наши предварительные расследования носят конфиденциальный характер, и это, конечно, относится и к данному делу", — заявила Андерссон на брифинге.

Она уточнила, что Швеция не намерена передавать результаты ни правительству России, ни заинтересованному в ходе расследования "Газпрому".