Швеция не намерена передавать российской стороне предварительные результаты расследования взрывов на "Северном потоке", заявила премьер-министр страны Магдалена Андерссон.
По её словам, Швеция сделала некоторые выводы, но они являются "конфиденциальной информацией".
"В Швеции наши предварительные расследования носят конфиденциальный характер, и это, конечно, относится и к данному делу", — заявила Андерссон на брифинге.
Она уточнила, что Швеция не намерена передавать результаты ни правительству России, ни заинтересованному в ходе расследования "Газпрому".
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