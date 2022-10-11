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CNN: русские хакеры из Killnet атаковали аэропорты в США

Мир

Интернет-порталы 14 аэропортов США оказались выведены из строя. Американский телеканал CNN возложил ответственность на "русскоговорящих хакеров".

Сообщается, что международные аэропорты в Атланте и Лос-Анджелесе также пострадали от атаки, их сайты недоступны. Эксперты CNN утверждают, что DDoS-атака было организована кибергруппировкой Killnet.

В настоящий момент американские воздушные гавани продолжают функционировать, но пассажиры, в большинстве случаев, не могут получить сведения о рейсах.

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Автор: Антон Уткин, Куратор: Любовь Степушова
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