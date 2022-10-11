Захарова: Евросоюз смастерил весь кризис вокруг Украины своими руками

Европейский союз "смастерил своими руками" всю кризисную ситуацию вокруг Украины. Такое мнение выразила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Комментируя высказывание главы евродипломатии Жозепа Борреля о том, что дешёвая энергия из РФ была основой для благополучия Европы, она подчеркнула: ЕС лишился ресурсов по вине "многочисленной армии" бюрократов, которые действовали в интересах Вашингтона.

"Весь кризис вокруг Украины Брюссель смастерил сам, своими руками", — отметила дипломат.

По её словам, экс-руководитель евродипломатии Кэтрин Эштон "веселилась" на Украине во время антиконституционного переворота, осуществлённого с помощью Евросоюза и Штатов. Теперь она предпочитает издалека наблюдать за "судорогами Брюсселя", заключила Захарова.

Ранее Боррель заявил, что часть европейского общества склоняется к прекращению поддержки киевского режима. Он призвал сохранить усилия по предоставлению помощи Вооружённым силам Украины (ВСУ).