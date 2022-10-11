Европейский союз "смастерил своими руками" всю кризисную ситуацию вокруг Украины. Такое мнение выразила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Комментируя высказывание главы евродипломатии Жозепа Борреля о том, что дешёвая энергия из РФ была основой для благополучия Европы, она подчеркнула: ЕС лишился ресурсов по вине "многочисленной армии" бюрократов, которые действовали в интересах Вашингтона.
"Весь кризис вокруг Украины Брюссель смастерил сам, своими руками", — отметила дипломат.
По её словам, экс-руководитель евродипломатии Кэтрин Эштон "веселилась" на Украине во время антиконституционного переворота, осуществлённого с помощью Евросоюза и Штатов. Теперь она предпочитает издалека наблюдать за "судорогами Брюсселя", заключила Захарова.
Ранее Боррель заявил, что часть европейского общества склоняется к прекращению поддержки киевского режима. Он призвал сохранить усилия по предоставлению помощи Вооружённым силам Украины (ВСУ).
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