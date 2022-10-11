Соединённые Штаты пользуются конфликтом на Украине чтобы достичь своих целей и получить всестороннюю выгоду, уверены эксперты из Китая.
Вашингтон не заинтересован в скором завершении украинского конфликта, а потому продолжает "подливать масла в огонь”, отмечает китайское издание Global Times. Именно этим объясняется "радикальная риторика Байдена”, когда он говорит о "ядерном Армагеддоне”.
"США привыкли быть хулиганами — провоцируют до предела, а затем возлагают на другую сторону ответственность за то”, — подчёркивают авторы материалы.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Военный эксперт Бартош считает, что в ответ на ракетные удары по Украине Запад усилит боевые действия Киева на фронте.