Global Times: США извлекают всестороннюю выгоду из украинского конфликта

Соединённые Штаты пользуются конфликтом на Украине чтобы достичь своих целей и получить всестороннюю выгоду, уверены эксперты из Китая.

Вашингтон не заинтересован в скором завершении украинского конфликта, а потому продолжает "подливать масла в огонь”, отмечает китайское издание Global Times. Именно этим объясняется "радикальная риторика Байдена”, когда он говорит о "ядерном Армагеддоне”.

"США привыкли быть хулиганами — провоцируют до предела, а затем возлагают на другую сторону ответственность за то”, — подчёркивают авторы материалы.