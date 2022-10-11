Ветеран американской разведки Скотт Риттер рассказал в эфире YouTube-канала о том, как происходил геноцид русскоязычного населения на Украине со стороны киевского режима.
Ведущий спросил военного, почему в своём недавнем выступлении президент РФ Владимир Путин назвал нацистским режимом правительство Владимира Зеленского, а также уточнил, идёт ли на Украине дискриминация евреев.
Риттер назвал это геноцидом против русского населения, заявив, что началось всё в 2014 году, когда в результате переворота на Украине был свергнут законно избранный президент Виктор Янукович, которого сменило правительство с правым уклоном.
Экс-разведчик также подчеркнул, что официальный киевский режим в течение многих лет вводил запреты "против всего российского" и принимал законы о запрете русского языка и культуры.
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