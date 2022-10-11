Эрдоган заявил Западу о незаменимости Турции и призвал не поддерживать Афины

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что западные и европейские страны не должны поддерживать Грецию прикрываясь "солидарностью и единством".

Как подчеркнул турецкий лидер, в текущей ситуации для Запада и ЕС "незаменима" именно Анкара.

"События в мире свидетельствует о том, что Турция незаменима для Европейского Союза и европейского региона", — заявил Эрдоган на саммите в Праге.