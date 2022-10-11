Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обрушился с критикой на норвежское правительство якобы из-за попыток нажиться на поставках газа. По мнению польского политика, после отказа ЕС от голубого топлива из России, в Осло не постеснялись поднять цены.
"Критики называют доходы с продажи энергоресурсов неприличными. Премьер-министр Польши призвал Норвегию поделиться её "чрезмерными, гигантскими" доходами с Украиной", — заявили источники The Washington Post.
Моравецкий счёл, что Осло наживаются на конфликте. Однако в Осло с этим категорически не согласились.
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