WP: Польша обвинила Норвегию в попытке нажиться на газе

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обрушился с критикой на норвежское правительство якобы из-за попыток нажиться на поставках газа. По мнению польского политика, после отказа ЕС от голубого топлива из России, в Осло не постеснялись поднять цены.

"Критики называют доходы с продажи энергоресурсов неприличными. Премьер-министр Польши призвал Норвегию поделиться её "чрезмерными, гигантскими" доходами с Украиной", — заявили источники The Washington Post.

Моравецкий счёл, что Осло наживаются на конфликте. Однако в Осло с этим категорически не согласились.