Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс призвала участников Североатлантического альянса в ближайшие дни провести экстренный саммит НАТО из-за ударов на Украине.
Как подчеркнула Трасс, кроме того, Евросоюз и Запад должны ужесточить санкционную политику в отношении России.
"Никто не хочет мира больше, чем Украина. Со своей стороны мы не должны ни на йоту ослаблять свою решимость помочь им победить", — заявила Трасс на брифинге.
Кроме того, "проблемы" Украины намерены обсудить на саммите "Большой семёрки", в котором должен принять участие президент Незалежной Владимир Зеленский.
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Военный эксперт Бартош считает, что в ответ на ракетные удары по Украине Запад усилит боевые действия Киева на фронте.