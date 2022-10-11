Трасс потребовала провести саммит НАТО после ракетных ударов на Украине

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс призвала участников Североатлантического альянса в ближайшие дни провести экстренный саммит НАТО из-за ударов на Украине.

Как подчеркнула Трасс, кроме того, Евросоюз и Запад должны ужесточить санкционную политику в отношении России.

"Никто не хочет мира больше, чем Украина. Со своей стороны мы не должны ни на йоту ослаблять свою решимость помочь им победить", — заявила Трасс на брифинге.

Кроме того, "проблемы" Украины намерены обсудить на саммите "Большой семёрки", в котором должен принять участие президент Незалежной Владимир Зеленский.