Венгрия осудила упорство ЕС в следовании санкциям против РФ

По мнению госсекретаря кабинета премьер-министра Венгрии Чаба Деметера, судя по заявлениям европейских лидеров, их правительства заставляют мучиться своих собственных граждан ради блага Украины. Деметер назвал подобные высказывания "осенним парадом бесчувственных заявлений".

До этого венгерский премьер-министр Виктор Орбан сообщил о старте национальных консультаций, которые позволят правительству выяснить, что думают граждане об антироссийских санкциях, введённых ЕС. Жителям Венгрии предстоит ответить на несколько вопросов, касающихся нефти, газа, туризма и атомной энергетики.

Деметер выразил непонимание того, зачем заставлять своих граждан "страдать, чтобы выжить".

"Было бы неплохо, чтобы другие страны по примеру Венгрии спросили мнение граждан о санкциях, но, судя по сделанным до сих пор заявлениям, это маловероятно. Скорее, идет осенний парад бесчувственных заявлений. Говорят: "Мы будем страдать, но выживем", "Мы должны платить за обучение" или, например, что мнение граждан Германии вторично по отношению к международным обязательствам", — сказал Деметер в интервью газете Magyar Nemzet.

Представитель венгерского премьер-министра уверен, что с таким подходом руководство страны становится максимально далёким от народа.

Деметер добавил, что, вероятно, негативный эффект от антироссийских санкций не слишком ощущается в роскошных домах депутатов Европарламента, а вот рядовые европейцы уже ощутили его сполна.