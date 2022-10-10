Кедми заявил, что США и Европу ждёт беспрецедентная катастрофа

Израильский эксперт Яков Кедми считает, что Европу ждёт беспрецедентная катастрофа, а Соединённым Штатам грозит полномасштабная гражданская война. Такое мнение эксперт высказал в эфире "Соловьев LIVE".

Он отметил, что Евросоюз и Великобритания находятся в серьёзном экономическом и политическом кризисе. В Европу ожидается приток беженцев из малообеспеченных стран из-за сложностей с продовольствием. Однако власти Брюсселя, Лондона и Вашингтона не стремятся к решению проблем, а обвиняют во всём РФ и Владимира Путина.

"Они даже не понимают, какая катастрофа их ждёт. Их неадекватность проявляется в том, что они не в состоянии оценить обстановку. Во главе Европы стоят не политики, а политиканы, не знающие ничего, кроме внутрипартийной грязной борьбы", — отметил Кедми.

В случае краха Европы выиграют не США, а Китай, Турция, Индонезия и другие государства. Америка находится на пороге гражданской войны из-за опасного противостояния республиканцев и демократов.