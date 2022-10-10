Генерал армии США: "Зеленский - опасный дурак"

Экс-советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн резко высказался об украинском лидере Владимире Зеленском, назвав его "опасным дураком".

Отставной генерал-лейтенант в армии США, выступая в эфире программы "Шоу Мела Кэй", посвящённом конфликту между Россией и Украиной, назвал президента России Владимира Путина и зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева "смелыми лидерами, у которых всё поставлено на карту с точки зрения защиты своей страны".

Глава Украины же, по его словам, человек не просто "глупый", а "опасный дурак". И Белый дом совершает огромную ошибку, поддерживая Киев в ущерб своим национальным интересам.

"Я хочу, чтобы наш Белый дом четко и просто сформулировал интересы национальной безопасности, которые Соединенные Штаты изложили в связи с ситуацией на Украине, — сказал Флинн. — Украина, являющаяся независимой нацией, представляет интерес только для Украины, но её независимость не является жизненно важной для США. Украина не является членом НАТО, и, учитывая масштабное расширение НАТО, теперь у нас есть 28 других стран, которые нужно защищать".