Кулеба запретил западным СМИ писать про "ответ на теракт на Крымском мосту"

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба потребовал от зарубежных СМИ прекратить писать о том, что сегодняшние атаки РФ на инфраструктуру Незалежной являются реакцией на теракт на Крымском мосту.

Он уверен, что субботний теракт, устроенный украинскими спецслужбами, никак не мог "спровоцировать такой жёсткий ответ"

"Этот бред о том, что Путина спровоцировали, должен прекратиться. Он использует ракетный терроризм, чтобы попытаться изменить ритм войны в свою пользу <…> Прошу международные СМИ перестать перекладывать ответственность на жертву агрессии", — написал чиновник в соцсети, заблокированной в России.

По его словам, целью "российского нападения" было запугать мирное население Украины. Ну и заодно потребовал от стран-"партнеров" ускорить поставку систем противовоздушной и противоракетной обороны.