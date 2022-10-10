Политолог о желании Киева провести встречу G7: "Зеленский никому не нужен"

Политолог Владимир Лепёхин в беседе с Pravda.Ru прокомментировал заявление украинского лидера Владимира Зеленского, который сообщил, что договорился в канцлером ФРГ Олафом Шольцем о проведении экстренной встречи G7.

Эксперт считает, что Зеленский может сколько ему вздумается договариваться о каких угодно встречах, но ситуацию в мире это никак не изменит. На суету Зеленского никто из мировых лидеров не обращает внимания, и никаких обсуждений с ним никто проводить не собирается, уверен политолог.

Эксперт напомнил, что Турция предложила организовать переговоры для пяти стран НАТО и России, а Украина в число их участников не входит.

"Зеленский не нужен никому. С ним никто обсуждать ничего не будет. Сначала они собираются поставить условия перед Путиным, а потом уже Зеленскому прикажут, что нужно делать, и всё. Что с Зеленским обсуждать? Он не тот субъект, с которым надо о чём-то разговаривать. Ему просто сформулируют приказ. А договариваться им надо с Путиным. Вот они (западные лидеры — Прим. ред.) сейчас думают, как с Путиным вступить в переговорный процесс", — сказал Лепёхин.

Ранее Зеленский заявил, что во время разговора с Шольцем ему удалось договориться о срочном заседании группы G7 и его личном выступлении на нём.