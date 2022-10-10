WP: Киев боится остаться без военной помощи после парламентских выборов в США

Украина боится, что после парламентских выборов в США Вашингтон прекратит поставлять Киеву военную помощь, сообщает журналист Мисси Райан в статье для Washington Post.

Пожелавший остаться анонимным украинский чиновник рассказал изданию, что страна на 100% зависит от поддержки Запада, поэтому если помощь прекратится, то нынешний киевский режим не сможет удержаться у власти.

"По прогнозам, Республиканская партия получит большинство в Палате представителей. Некоторые из республиканцев выражали своё недовольство колоссальными суммами, выделяемыми Украине", — отмечается в материале.