Украина боится, что после парламентских выборов в США Вашингтон прекратит поставлять Киеву военную помощь, сообщает журналист Мисси Райан в статье для Washington Post.
Пожелавший остаться анонимным украинский чиновник рассказал изданию, что страна на 100% зависит от поддержки Запада, поэтому если помощь прекратится, то нынешний киевский режим не сможет удержаться у власти.
"По прогнозам, Республиканская партия получит большинство в Палате представителей. Некоторые из республиканцев выражали своё недовольство колоссальными суммами, выделяемыми Украине", — отмечается в материале.
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Военный эксперт Бартош считает, что в ответ на ракетные удары по Украине Запад усилит боевые действия Киева на фронте.