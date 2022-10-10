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Зеленский провёл разговор с Трасс насчёт дальнейшей военной поддержки Украины

Мир

У украинского президента Владимира Зеленского состоялся разговор с британским премьер-министром Лиз Трасс. Темой беседы стала дальнейшая военная и политическая поддержка Украины, а также усиление изоляции России.

Зеленский провёл разговор с Трасс насчёт дальнейшей военной поддержки Украины

О состоявшемся разговоре сообщил сам Зеленский в своём Twitter*.

"Провел телефонный разговор с премьер-министром Лиз Трасс. Рассчитываем на лидерство Великобритании в консолидации международной политической и оборонной поддержки Украины, в том числе по защите нашего неба, а также в дальнейшей изоляции России", — написал Зеленский.

Утром 10 октября СМИ проинформировали о взрывах в Киеве и Киевской области, а также в других украинских городах: Днепропетровске, Одессе, Иваново-Франковске, Львове, Хмельницком, Тернополе, Конотопе, Полтавской и Ровенской областях. Ракетные удары были также нанесены по энергообъектам в Сумах, Виннице, Житомире, Запорожской области.

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Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Любовь Степушова
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