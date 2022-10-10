У украинского президента Владимира Зеленского состоялся разговор с британским премьер-министром Лиз Трасс. Темой беседы стала дальнейшая военная и политическая поддержка Украины, а также усиление изоляции России.
О состоявшемся разговоре сообщил сам Зеленский в своём Twitter*.
"Провел телефонный разговор с премьер-министром Лиз Трасс. Рассчитываем на лидерство Великобритании в консолидации международной политической и оборонной поддержки Украины, в том числе по защите нашего неба, а также в дальнейшей изоляции России", — написал Зеленский.
Утром 10 октября СМИ проинформировали о взрывах в Киеве и Киевской области, а также в других украинских городах: Днепропетровске, Одессе, Иваново-Франковске, Львове, Хмельницком, Тернополе, Конотопе, Полтавской и Ровенской областях. Ракетные удары были также нанесены по энергообъектам в Сумах, Виннице, Житомире, Запорожской области.
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Военный эксперт Бартош считает, что в ответ на ракетные удары по Украине Запад усилит боевые действия Киева на фронте.