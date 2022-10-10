Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик рассказал, что его босс Антониу Гутерриш "глубоко потрясён" теми событиями, которые произошли сегодня на Украине.
Дюжаррик отметил, что ракетные удары стали причиной значительных разрушений, и стали "ещё одной неприемлемой эскалацией".
Представитель генсека ООН добавил, что больше всего от происходящего на Украине страдают гражданские лица.
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Военный эксперт Бартош считает, что в ответ на ракетные удары по Украине Запад усилит боевые действия Киева на фронте.