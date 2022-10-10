Представитель генсека ООН Дюжаррик: удары по Украине — неприемлемая эскалация

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик рассказал, что его босс Антониу Гутерриш "глубоко потрясён" теми событиями, которые произошли сегодня на Украине.

Дюжаррик отметил, что ракетные удары стали причиной значительных разрушений, и стали "ещё одной неприемлемой эскалацией".

Представитель генсека ООН добавил, что больше всего от происходящего на Украине страдают гражданские лица.