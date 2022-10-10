По словам министра обороны Белоруссии Виктора Хренина, военные планы страны подразумевают прежде всего оборону.
При этом министр пообещал "мгновенный и жёсткий" ответ тем, кто соберётся напасть на Белоруссию.
"Наши планы — это планы обороны. На случай, если нападать будут на нас. Если хоть один метр белорусской земли будет подвергнут агрессии. Как было сказано главнокомандующим, ответ будет мгновенным и жестким", — сказал Хренин, которого цитирует пресс-служба ведомства.
В заключение Хренин предостерёг агрессоров от возможных провокаций, заверив, что Белоруссия не хочет ни с кем воевать, как и все остальные.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Военный эксперт Бартош считает, что в ответ на ракетные удары по Украине Запад усилит боевые действия Киева на фронте.