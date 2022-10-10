Глава Минобороны Белоруссии Хренин: "Наши планы — это планы обороны"

По словам министра обороны Белоруссии Виктора Хренина, военные планы страны подразумевают прежде всего оборону.

При этом министр пообещал "мгновенный и жёсткий" ответ тем, кто соберётся напасть на Белоруссию.

"Наши планы — это планы обороны. На случай, если нападать будут на нас. Если хоть один метр белорусской земли будет подвергнут агрессии. Как было сказано главнокомандующим, ответ будет мгновенным и жестким", — сказал Хренин, которого цитирует пресс-служба ведомства.

В заключение Хренин предостерёг агрессоров от возможных провокаций, заверив, что Белоруссия не хочет ни с кем воевать, как и все остальные.