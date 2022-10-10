Сотрудники Международного Красного Креста приостановили работу на Украине

Представители Международного комитета Красного Креста и Норвежского совета по делам беженцев сообщили об отказе работать на Украине после ударов по инфраструктуре со стороны России.

"Из соображений безопасности", — объяснили в комитете, передаёт Reuters.

Ранее Москва призвала специалистов ООН и Красного Креста принять участие в расследовании атаки ВСУ на СИЗО в Еленовке. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

Известно, что в МККК отказались от предложения российских властей. Своё решение руководство объяснило отсутствием мандата.