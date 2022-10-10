Представители Международного комитета Красного Креста и Норвежского совета по делам беженцев сообщили об отказе работать на Украине после ударов по инфраструктуре со стороны России.
"Из соображений безопасности", — объяснили в комитете, передаёт Reuters.
Ранее Москва призвала специалистов ООН и Красного Креста принять участие в расследовании атаки ВСУ на СИЗО в Еленовке. Об этом рассказали в Минобороны РФ.
Известно, что в МККК отказались от предложения российских властей. Своё решение руководство объяснило отсутствием мандата.
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Военный эксперт Бартош считает, что в ответ на ракетные удары по Украине Запад усилит боевые действия Киева на фронте.