Североатлантический альянс призвал оружейные компании увеличить объёмы производства, чтобы оказать помощь Украине и пополнить запасы, сообщает Bloomberg.
Источник агентства отметил, что у стран ЕС, которые помогали Украине вооружением, иссякают запасы, а на их пополнение могут уйти годы.
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