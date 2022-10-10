НАТО: оружейные компании должны нарастить производство ради Украины

Североатлантический альянс призвал оружейные компании увеличить объёмы производства, чтобы оказать помощь Украине и пополнить запасы, сообщает Bloomberg.

Источник агентства отметил, что у стран ЕС, которые помогали Украине вооружением, иссякают запасы, а на их пополнение могут уйти годы.