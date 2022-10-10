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Арестович призвал украинцев экономить электроэнергию: "Минимум включений"

Мир

Советник офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович объяснил, как Украина может справиться с повреждениями энергообъектов.

Военный аналитик попросил граждан Украины экономить электроэнергию.

"Просьба — уменьшить сегодня потребление электроэнергии во время пиковых (с 17 до 22 часов) нагрузок на сеть. Минимум включений, только самое необходимое", — объяснил помощник Зеленского.

Он заверил, что данная мера носит временный характер и нужна для того, чтобы быстрее справиться с повреждениями.

Ранее Алексей Арестович пообещал ответить России на земле, с неба и на воде.

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Любовь Степушова
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