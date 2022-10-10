Заместитель мэра Львова Андрей Москаленко заявил, что почти во всём городе сейчас нет электричества, из-за чего движение трамваев и троллейбусов приостановлено.
"Около 90% города без электроснабжения. Поэтому трамваи и троллейбусы не курсируют… В городе отсутствует подача горячей воды. Через резервное снабжение подается холодная вода. Также трудности с сотовой связью", — сообщил Москаленко.
Отключение света в городе произошло из-за ракетного обстрела.
Ранее на совещании с членами Совбеза президент РФ Владимир Путин заявил, что Вооружённые силы России нанесли массированный удар высокоточным оружием по стратегически важным объектам инфраструктуры Украины.
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