По сообщению оператора проекта "Северный поток-2", из соображений предосторожности им было принято решение снизить давление во второй нитке газопровода.
В компании также заявили, что последующие действия в отношении "Северного потока-2" будут предприниматься, когда станут известны результаты обследования, а также на основе консультации с госорганами.
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