В целях безопасности снижено давление во второй ветке "Северного потока-2"

По сообщению оператора проекта "Северный поток-2", из соображений предосторожности им было принято решение снизить давление во второй нитке газопровода.

В компании также заявили, что последующие действия в отношении "Северного потока-2" будут предприниматься, когда станут известны результаты обследования, а также на основе консультации с госорганами.