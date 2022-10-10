Власти Украины не исключили возможность веерных отключений электроэнергии по причине перебоев в работе энергообъектов. Об этом проинформировал Кирилл Тимошенко, заместитель руководителя офиса Владимира Зеленского.
Чиновник подтвердил, что нанесённые по Украине удары пришлись в основном энергообъекты, расположенные в разных городах, "от Львова до Запорожья". Ввиду этого стабильность стабильность работы энергосистем в стране под вопросом.
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