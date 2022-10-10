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Берлин передаст Киеву первую из четырех систем ПВО IRIS-T

Мир

Министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт осудила обстрелы Киева и других украинских городов и пообещала, что в скором времени Германия передаст Украине первую из четырёх систем противовоздушной обороны средней дальности IRIS-T.

"Мы сейчас оказываем специальную поддержку в виде ПВО. В ближайшие несколько дней первая из четырех современных систем ПВО средней дальности IRIS-T… будет готова к эффективной защите народа Украины", — сообщила Ламбрехт.

В самое ближайшее время Украина получит первую систему IRIS-T. После чего Берлин передаст Киеву ещё три таких системы.

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Автор: Игорь Рябов, Куратор: Любовь Степушова
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