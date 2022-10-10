В Киеве снова сработали сирены воздушной тревоги. Об этом сообщили власти города.
Это происходит уже второй раз за день. Утром в Киеве также была объявлена воздушная тревога, в городе прогремели взрывы. Ракетные удары, помимо украинской столицы и Киевской области, были нанесены и по другим областям Украины.
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