В Киеве вновь звучит воздушная тревога

В Киеве снова сработали сирены воздушной тревоги. Об этом сообщили власти города.

Это происходит уже второй раз за день. Утром в Киеве также была объявлена воздушная тревога, в городе прогремели взрывы. Ракетные удары, помимо украинской столицы и Киевской области, были нанесены и по другим областям Украины.