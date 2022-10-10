"Ни капельки": ЕС не верит данным России по теракту на Крымском мосту

В Брюсселе заявили, что не обладают достаточной информацией о взрыве на Крымском мосту. И не доверяют данным России по расследованию причин произошедшего.

Можно сказать, что это официальная позиция Евросоюза, поскольку с заявлением на сей счёт выступил не анонимный источник, а представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано.

Когда его попросили прокомментировать произошедшее, то первое, что заявил Стано было следующим: "Керченский мост был построен незаконно, так как он соединил украинскую территорию и Россию без соответствующего одобрения законных украинских властей".

"Мы не имеем возможности выяснить, что произошло в субботу на мосту, что было причиной взрыва", — заявил Стано.

По словам официального представителя Евросоюза, "из Москвы поступает столько информации, которая не заслуживает доверия", сообщает РИА "Новости".

"Мы не видим и не знаем, что там (в Крыму) происходит. Я бы не придал даже капельки доверия тому, что они говорят", — сказал Петер Стано. Так он ответил на вопрос о том, что грузовик, который был взорван на Крымскому мосту, за несколько дней до того проезжал через территорию Болгарии. Которая является членом Евросоюза.

Напомним, накануне глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин на встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что маршрут движения грузовика, который был подорван, установлен. Грузовик выехал из Болгарии в Грузию и далее Армению, Северную Осетию и Краснодарский край. Также были установлены лица, которые участвовали в организации движения грузовика.

Возвращаясь к комментарию официального представителя внешнеполитической службы Евросоюза отметим, что чего-то подобного следовало ожидать. Никакого намёка на осуждение теракта, как и предполагалось.

Хотя судя по реакции некоторых европейских политиков, которые радовались теракту на Крымском мосту, даже удивительно, как Петер Стано не одобрил произошедшее. И как только удержался.