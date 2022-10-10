Шольц осудил ракетные удары по Киеву в беседе с Зеленским

Канцлер Германии Олаф Шольц пообщался по телефону с украинским президентом Владимиром Зеленским. В ходе разговора он осудил ракетные удары по Украине.

"Федеральное правительство остро осудило сегодняшние ракетные удары по Украине, где было более 40 ракетных ударов утром по нескольким городам", — сказал представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт.

Шольц сообщил Зеленскому, что Германия и другие страны "Большой семёрки" поддерживают Украину. Канцлер пообещал, что Киев получит дополнительную финансовую помощь для восстановления повреждённых инфраструктурных объектов.