Канцлер Германии Олаф Шольц пообщался по телефону с украинским президентом Владимиром Зеленским. В ходе разговора он осудил ракетные удары по Украине.
"Федеральное правительство остро осудило сегодняшние ракетные удары по Украине, где было более 40 ракетных ударов утром по нескольким городам", — сказал представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт.
Шольц сообщил Зеленскому, что Германия и другие страны "Большой семёрки" поддерживают Украину. Канцлер пообещал, что Киев получит дополнительную финансовую помощь для восстановления повреждённых инфраструктурных объектов.
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