Зеленский: Киев координирует совместные шаги с президентом Польши Дудой

Киев координирует совместные шаги с польским лидером Анджеем Дудой после утреннего массированного удара со стороны РФ. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский.

По его словам, Варшава и Киев планируют консолидировать международную поддержку, укрепить систему обороны Украины, восстановить разрушенные объекты и усилить "изоляцию" РФ.

"Мы скоординировали шаги с президентом Польши Дудой", — отметил Зеленский в соцсетях.

Ранее в канцелярии польского президента сообщили, что Дуда и Зеленский провели срочные телефонные переговоры. Как пояснили в ведомстве, причина диалога — утренние взрывы, прогремевшие сразу в нескольких украинских городах.

10 октября руководитель РФ Владимир Путин, выступая на совещании с постоянными членами Совбеза, подтвердил информацию о том, что армия страны нанесла массированный удар по объектам энергетики, связи и военного управления Украины.