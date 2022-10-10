Киев координирует совместные шаги с польским лидером Анджеем Дудой после утреннего массированного удара со стороны РФ. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский.
По его словам, Варшава и Киев планируют консолидировать международную поддержку, укрепить систему обороны Украины, восстановить разрушенные объекты и усилить "изоляцию" РФ.
"Мы скоординировали шаги с президентом Польши Дудой", — отметил Зеленский в соцсетях.
Ранее в канцелярии польского президента сообщили, что Дуда и Зеленский провели срочные телефонные переговоры. Как пояснили в ведомстве, причина диалога — утренние взрывы, прогремевшие сразу в нескольких украинских городах.
10 октября руководитель РФ Владимир Путин, выступая на совещании с постоянными членами Совбеза, подтвердил информацию о том, что армия страны нанесла массированный удар по объектам энергетики, связи и военного управления Украины.
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