Министерство иностранных дел Молдавии заявило, что российские ракеты нарушили воздушное пространство страны.
"Три крылатые ракеты, выпущенные с российских военных кораблей в Чёрном море, проследовали через территорию нашей страны в районе села Колбасна (Приднестровье. — Прим. ред.) и города Сороки", — сообщил молдавский МИД в официальном Telegram-канале.
В министерстве назвали недопустимым нарушение воздушного пространства Молдавии.
Утром 10 октября украинские средства массовой информации сообщили о ракетных обстрелах Киева, Харькова, Одессы, Львова и других городов. В частности, атаке подверглись энергетические объекты страны.
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