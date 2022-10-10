Молдавия обвинила Россию в нарушении воздушного пространства страны

Министерство иностранных дел Молдавии заявило, что российские ракеты нарушили воздушное пространство страны.

"Три крылатые ракеты, выпущенные с российских военных кораблей в Чёрном море, проследовали через территорию нашей страны в районе села Колбасна (Приднестровье. — Прим. ред.) и города Сороки", — сообщил молдавский МИД в официальном Telegram-канале.

В министерстве назвали недопустимым нарушение воздушного пространства Молдавии.

Утром 10 октября украинские средства массовой информации сообщили о ракетных обстрелах Киева, Харькова, Одессы, Львова и других городов. В частности, атаке подверглись энергетические объекты страны.