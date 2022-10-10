Все французские телеканалы в прямом эфире дают выступление российского президента Владимира Путина. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Дипломат отметила, что Москва даже "мечтать не могла" о таком внимании Франции к речи руководителя РФ. По её словам, именно так выглядит "информационная блокада России".
"Во Франции выступление Владимира Путина теперь дают в прямом эфире. Все французские каналы. Сами же переводят", — подчеркнула Захарова.
В понедельник, 10 октября, на совещании с постоянными членами Совбеза глава государства заявил, что утром Вооружённые силы РФ нанесли массированный удар по объектам энергетики, связи и военного управления Украины. Как пояснил Путин, российские военные использовали высокоточное оружие большой дальности морского, воздушного и наземного базирования.
Он добавил, что преступные действия киевского режима просто невозможно оставить без ответа.
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