Захарова: выступление Путина транслируют в прямом эфире все французские каналы

Все французские телеканалы в прямом эфире дают выступление российского президента Владимира Путина. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат отметила, что Москва даже "мечтать не могла" о таком внимании Франции к речи руководителя РФ. По её словам, именно так выглядит "информационная блокада России".

"Во Франции выступление Владимира Путина теперь дают в прямом эфире. Все французские каналы. Сами же переводят", — подчеркнула Захарова.

В понедельник, 10 октября, на совещании с постоянными членами Совбеза глава государства заявил, что утром Вооружённые силы РФ нанесли массированный удар по объектам энергетики, связи и военного управления Украины. Как пояснил Путин, российские военные использовали высокоточное оружие большой дальности морского, воздушного и наземного базирования.

Он добавил, что преступные действия киевского режима просто невозможно оставить без ответа.