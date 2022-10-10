Пять областей Украины полностью обесточены

Согласно сообщению украинской госслужбы по чрезвычайным ситуациям, пять областей Украины после нанесения ракетных ударов оказались полностью обесточены.

"Отсутствует электроснабжение в пяти областях: Львовская, Полтавская, Сумская, Харьковская и Тернопольская. На остальной территории Украины электроснабжение нарушено частично", — сказано в сообщении госслужбы по ЧС.

В остальных частях Украины наблюдаются перебои с электроснабжением. По информации замглавы комитета Верховной Рады по вопросам цифровой трансформации Александра Федиенко, в Полтаве, Киеве, Житомире, Харькове и Сумах связь отсутствует частично.

Утром 10 октября СМИ проинформировали о взрывах в Киеве и Киевской области, а также в других украинских городах: Днепропетровске, Одессе, Иваново-Франковске, Львове, Хмельницком, Тернополе, Конотопе, Полтавской и Ровенской областях. Ракетные удары были также нанесены по энергообъектам в Сумах, Виннице, Житомире, Запорожской области.