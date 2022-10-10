После утренних ударов по Киеву прилавки магазинов в городе опустели

Паническая реакция в городах Украины нарастает. Сообщается об огромных очередях на заправочных станциях, в супермаркетах полки с продуктами опустели — люди сметают всё. Некоторые интернет-магазины приостановили продажу обогревателей и генераторов.

В Киеве и области электроснабжение восстановлено частично, а в других регионах Украины обстановка обстоит хуже.