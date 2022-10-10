Паническая реакция в городах Украины нарастает. Сообщается об огромных очередях на заправочных станциях, в супермаркетах полки с продуктами опустели — люди сметают всё. Некоторые интернет-магазины приостановили продажу обогревателей и генераторов.
В Киеве и области электроснабжение восстановлено частично, а в других регионах Украины обстановка обстоит хуже.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Алексей Леонков рассказал про комплексы РЭБ, которые заставляют ВСУ бить по своим позициям.