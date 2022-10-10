Лукашенко: польские войска могут оказаться на границе через два-три часа

По словам президента Белоруссии Александра Лукашенко, Польша готова вернуть свои войска на польско-белорусскую границу максимально быстро — в течение двух-трёх часов.

Лукашенко подчеркнул, что на самом деле войска Польши не были окончательно отведены от границы. Сейчас они проходят подготовку и в нужный момент будут почти молниеносно переброшены на границу с Белоруссией.

"Мы недавно констатировали, что поляки, "защищая" границу с Беларусью, привлекали вооруженные силы, потом они их отвели, показали нам, что уходят. Ничего подобного. Они отвели войска до сотни километров от границы, перевооружаются самым современным оружием натовских образцов. В момент "Ч" они перебросят свои войска в течение двух-трех часов снова на границу, на те позиции, где они должны находиться", — сказал Лукашенко, слова которого проводит Telegram-канал "Пул Первого".

10 октября Лукашенко рассказал во время совещания с оборонным ведомством, что польские власти просят США немедленно разместить в их стране американское ядерное оружие.