Дуда и Зеленский проводят срочное совещание по телефону

Президенты Польши и Украины Анджей Дуда и Владимир Зеленский проводят телефонные переговоры в срочном порядке. Об этом проинформировала канцелярия польского лидера.

Причиной экстренной консультации Зеленского с его польским коллегой стали прогремевшие утром 10 октября взрывы, которые были зафиксированы в Киеве и Киевской области, а также в других украинских городах: Днепропетровске, Одессе, Иваново-Франковске, Львове, Хмельницком, Тернополе, Конотопе, Полтавской и Ровенской областях. Ракетные удары были также нанесены по энергообъектам в Сумах, Виннице, Житомире, Запорожской области.

"После сегодняшних атак на Киев и другие города Украины проходят срочные консультации президентов Анджея Дуды и Владимира Зеленского", — сообщили в канцелярии.