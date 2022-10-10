Президенты Польши и Украины Анджей Дуда и Владимир Зеленский проводят телефонные переговоры в срочном порядке. Об этом проинформировала канцелярия польского лидера.
Причиной экстренной консультации Зеленского с его польским коллегой стали прогремевшие утром 10 октября взрывы, которые были зафиксированы в Киеве и Киевской области, а также в других украинских городах: Днепропетровске, Одессе, Иваново-Франковске, Львове, Хмельницком, Тернополе, Конотопе, Полтавской и Ровенской областях. Ракетные удары были также нанесены по энергообъектам в Сумах, Виннице, Житомире, Запорожской области.
"После сегодняшних атак на Киев и другие города Украины проходят срочные консультации президентов Анджея Дуды и Владимира Зеленского", — сообщили в канцелярии.
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