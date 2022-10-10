Украинский конфликт вступил в новую фазу, заявил глава парламента Крыма

Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что террористический акт, совершённый киевским режимом на Крымском мосту, символизировал вступление украинского конфликта в новую фазу.

"Теракт на Крымском мосту становится символом вступления конфликта в новую стадию", — сообщил Константинов в соцсети.

Он подчеркнул, что Крымский мост на сотни лет переживёт Украину, которая скоро исчезнет без следа. Глава парламента Крыма назвал эту страну "геополитическим недоразумением".