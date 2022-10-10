Кадыров посоветовал Зеленскому срочно бежать в сторону Запада

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал украинского лидера Владимира Зеленского бежать на Запад, "пока не прилетело".

Чеченский лидер выразил удивление, что Зеленский жалуется на обстрел Киева и других городов, тогда как Украина на протяжении восьми лет бомбила города Донбасса.

"…Хватит жаловаться как дешёвка, а лучше, пока не прилетело, беги. Беги, Зеленский, беги, не оглядываясь в сторону Запада", — подчеркнул Кадыров.