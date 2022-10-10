Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал украинского лидера Владимира Зеленского бежать на Запад, "пока не прилетело".
Чеченский лидер выразил удивление, что Зеленский жалуется на обстрел Киева и других городов, тогда как Украина на протяжении восьми лет бомбила города Донбасса.
"…Хватит жаловаться как дешёвка, а лучше, пока не прилетело, беги. Беги, Зеленский, беги, не оглядываясь в сторону Запада", — подчеркнул Кадыров.
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