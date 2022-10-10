Боррель: Евросоюз шокирован атаками против Киева, помощь для Украины уже в пути

Европейский союз глубоко шокирован атаками Вооружённых сил РФ на Киев и другие украинские города. Об этом заявил верховный представитель ЕС Жозеп Боррель.

По его словам, Европа продолжит поддерживать киевский режим.

"Дополнительная военная помощь для Украины уже в пути", — отметил Боррель в соцсетях.

Ранее глава евродипломатии сообщил, что украинский конфликт приближается к "опасной фазе". Он также подчеркнул: эскалация может привести к началу ядерной войны.

Кроме того, Боррель добавил, что Европа готова к дипломатическому урегулированию кризисной ситуации вокруг Украины, если "позволят обстоятельства".