Европейский союз глубоко шокирован атаками Вооружённых сил РФ на Киев и другие украинские города. Об этом заявил верховный представитель ЕС Жозеп Боррель.
По его словам, Европа продолжит поддерживать киевский режим.
"Дополнительная военная помощь для Украины уже в пути", — отметил Боррель в соцсетях.
Ранее глава евродипломатии сообщил, что украинский конфликт приближается к "опасной фазе". Он также подчеркнул: эскалация может привести к началу ядерной войны.
Кроме того, Боррель добавил, что Европа готова к дипломатическому урегулированию кризисной ситуации вокруг Украины, если "позволят обстоятельства".
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Алексей Леонков рассказал про комплексы РЭБ, которые заставляют ВСУ бить по своим позициям.