Премьер Украины заявил о повреждении 11 инфраструктурных объектов страны

Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в результате ракетных обстрелов территории Украины оказались повреждены 11 важных инфраструктурных объектов в восьми областях страны.

Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что с самого утра на Украине звучит воздушная тревога. Под обстрел попали Киев, Днепр, Львов, Харьков и другие украинские города.

"По состоянию на 11.00 повреждены 11 важных инфраструктурных объектов в восьми регионах и городе Киеве. Сейчас часть областей обесточены", — написал Шмыгаль в своём Telegram-канале.

Премьер призвал украинцев готовиться к перебоям с электроэнергией, водоснабжением и связью.