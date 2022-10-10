Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в результате ракетных обстрелов территории Украины оказались повреждены 11 важных инфраструктурных объектов в восьми областях страны.
Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что с самого утра на Украине звучит воздушная тревога. Под обстрел попали Киев, Днепр, Львов, Харьков и другие украинские города.
"По состоянию на 11.00 повреждены 11 важных инфраструктурных объектов в восьми регионах и городе Киеве. Сейчас часть областей обесточены", — написал Шмыгаль в своём Telegram-канале.
Премьер призвал украинцев готовиться к перебоям с электроэнергией, водоснабжением и связью.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Алексей Леонков рассказал про комплексы РЭБ, которые заставляют ВСУ бить по своим позициям.