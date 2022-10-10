Учёный Тегмарк: вероятность Третьей мировой из-за Украины — один к шести

Шведско-американский астрофизик Макс Тегмарк подсчитал шансы мира на скорую гибель. По его словам, человечество играет в "русскую рулетку" с вероятностью развязать ядерную войну.

Он разработал ряд сценариев дальнейшего развития событий на планете. Согласно его теории, шансы земной цивилизации в ближайшее время погибнуть из-за ядерной мировой войны такие же, как при игре в "русскую рулетку" — один к шести.

Первый вариант подразумевает 30%-ную вероятность перехода ситуации в состояние kaboom ("малый бабах") — ядерный удар по Украине.

Следующая вероятность — это 80% шансов на расширение конфликта с неядерным участием НАТО.

Хотя нельзя исключать, что с 70%-ной вероятностью человечество ждёт переход в состояние KABOOM ("большой бабах").

По итогу всех ждёт ядерная Третья мировая война.

Так рассчитывается формула шансов на гибель: 30% x 80% x 70% = 1/6

Таким образом, если бомбы мощностью 100 килотонн будут сброшены хотя бы на 1100 ядерных целей из 1957 года, то меняющиеся погодные условия будут разносить радиоактивные осадки в разных направлениях.

Комментируя рассекреченную американскую карту целей ядерных ударов по России и Китаю, Тегмарк отмечает, что в случае ядерной войны России и США, последние ударят и по Китаю, чтобы тот не стал самой сильной послевоенной экономикой.

Причем бить придётся сильнее чем по России, поскольку в Китае гораздо больше крупных городов. В итоге это значительно увеличит производство дыма и сажи, ведущих к ядерной зиме.

Отметим, архив Нацбезопасности США недавно опубликовал рассекреченный список ядерных целей 1956 года, в который входят 1100 географических пунктов в:

Восточной Европе, России (CCCР), Китае, Северной Корее.

При таком размахе стоило бы отдавать себе отчёт в том, насколько катастрофичным будет взаимный ядерный удар со стороны США и России.

У США около 1900 ядерных боеголовок задействованы на ракетах и бомбардировщиках (тысячи — в резерве) и готовы к запуску в любой момент. Они могут достигнуть цели за полчаса, а мощность многих современных водородных бомб в сотни раз больше, чем мощность двух ядерных бомб, сброшенных на Хиросиму и Нагасаки.

Если ядерная война начнётся сегодня, по всей вероятности, большинство людей на планете погибнут в результате наступления ядерной зимы.

"Так что человечество подошло к той черте, за которой жизнь на планете может просто прекратиться. Украина тут только повод, который и в историю-то может уже не попасть", — пишут в соцмедиа.