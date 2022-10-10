Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Офицер Сергеев заявил, что ВСУ готовят новое наступление в ЛНР
Пять областей Украины полностью обесточены
Politico: канцлер Германии невероятно злит руководителей Евросоюза
На Украине продуктовая паника — люди сметают продукты с полок в супермаркетах
МО России: ВСУ потеряли более 60 человек на Николаево-Криворожском направлении
Медведев заявил, что первый эпизод на Украине сыгран: "Будут и другие"
ПВО Киева повела себя так, как и подобает старой рухляди — стала уничтожать себя
Минобороны: на Купянском направлении ВСУ потеряли 40 бойцов и 5 танков
Лукашенко: польские войска могут оказаться на границе через два-три часа

Учёный Тегмарк: вероятность Третьей мировой из-за Украины — один к шести

Мир

Шведско-американский астрофизик Макс Тегмарк подсчитал шансы мира на скорую гибель. По его словам, человечество играет в "русскую рулетку" с вероятностью развязать ядерную войну.

Учёный Тегмарк: вероятность Третьей мировой из-за Украины — один к шести

Он разработал ряд сценариев дальнейшего развития событий на планете. Согласно его теории, шансы земной цивилизации в ближайшее время погибнуть из-за ядерной мировой войны такие же, как при игре в "русскую рулетку" — один к шести.

  • Первый вариант подразумевает 30%-ную вероятность перехода ситуации в состояние kaboom ("малый бабах") — ядерный удар по Украине.
  • Следующая вероятность — это 80% шансов на расширение конфликта с неядерным участием НАТО.
  • Хотя нельзя исключать, что с 70%-ной вероятностью человечество ждёт переход в состояние KABOOM ("большой бабах").
  • По итогу всех ждёт ядерная Третья мировая война.

Так рассчитывается формула шансов на гибель: 30% x 80% x 70% = 1/6

Таким образом, если бомбы мощностью 100 килотонн будут сброшены хотя бы на 1100 ядерных целей из 1957 года, то меняющиеся погодные условия будут разносить радиоактивные осадки в разных направлениях.

Комментируя рассекреченную американскую карту целей ядерных ударов по России и Китаю, Тегмарк отмечает, что в случае ядерной войны России и США, последние ударят и по Китаю, чтобы тот не стал самой сильной послевоенной экономикой.

Причем бить придётся сильнее чем по России, поскольку в Китае гораздо больше крупных городов. В итоге это значительно увеличит производство дыма и сажи, ведущих к ядерной зиме.

Отметим, архив Нацбезопасности США недавно опубликовал рассекреченный список ядерных целей 1956 года, в который входят 1100 географических пунктов в:

  1. Восточной Европе,
  2. России (CCCР),
  3. Китае,
  4. Северной Корее.

При таком размахе стоило бы отдавать себе отчёт в том, насколько катастрофичным будет взаимный ядерный удар со стороны США и России.

У США около 1900 ядерных боеголовок задействованы на ракетах и бомбардировщиках (тысячи — в резерве) и готовы к запуску в любой момент. Они могут достигнуть цели за полчаса, а мощность многих современных водородных бомб в сотни раз больше, чем мощность двух ядерных бомб, сброшенных на Хиросиму и Нагасаки.

Если ядерная война начнётся сегодня, по всей вероятности, большинство людей на планете погибнут в результате наступления ядерной зимы.

"Так что человечество подошло к той черте, за которой жизнь на планете может просто прекратиться. Украина тут только повод, который и в историю-то может уже не попасть", — пишут в соцмедиа.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Александр Шторм, Куратор: Любовь Степушова
Популярное
Силовые структуры
Леонков: РЭБ-системы стали причиной ударов ВВС Украины по своим позициям

Алексей Леонков рассказал про комплексы РЭБ, которые заставляют ВСУ бить по своим позициям.

Леонков: РЭБ-системы стали причиной ударов ВВС Украины по своим позициям
Экипаж российской БМП до последнего снаряда отражал атаки ВСУ
Силовые структуры
Экипаж российской БМП до последнего снаряда отражал атаки ВСУ
Мир. Новости мира
В конгрессе США предложили лишить Саудовскую Аравию и ОАЭ военной помощи
Силовые структуры
В Киеве, Львове и Днепропетровске прогремели новые взрывы
Сергей Лебедев Советский "принц" и первая леди США: удивительная история из 1970-х Сергей Лебедев Людмила Черткова Новый год под вопросом: генерал Мороз ушёл на фронт Людмила Черткова Ольга Лебедева Рецепт для СВО: Госдума может в один день возродить СМЕРШ Ольга Лебедева
Силовые структуры
В Киеве слышны взрывы, звучат сирены воздушной тревоги
Силовые структуры
Одна из ракет в Киеве упала рядом с офисом Зеленского и зданием СБУ
Рогов: Киев готовится к наступлению на Запорожскую область, ожидаются провокации
Силовые структуры
Рогов: Киев готовится к наступлению на Запорожскую область, ожидаются провокации
Последние материалы
Учёный Тегмарк: вероятность Третьей мировой из-за Украины — один к шести
Дуда и Зеленский проводят срочное совещание по телефону
В Белгородской области после обстрела ВСУ погибла 74-летняя женщина
Дзермант: развёртывается армия Белоруссии, укреплённая военными и оружием РФ
Ходаковский заявил, что Украина виновата в войне
Рожин: массированные удары по 16 городам Украины — соразмерная "ответка" Киеву
Марочко: ВСУшники пытаются обезличивать тела иностранных наёмников
Путин: "Украина пыталась подорвать "Турецкий поток"
В Кремле прокомментировали ракетные удары по Украине
Путин: нанесён удар по объектам энергетики, военного управления и связи Украины
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников