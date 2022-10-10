Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Премьер Украины заявил о повреждении 11 инфраструктурных объектов страны
MI-6: ВС РФ наносит лишь предупреждающий удар, потом будет страшнее
Марочко: в районе Берестового ВСУ на грузовиках увозили тела погибших наёмников
Пугачёва обратилась к россиянам из Израиля: "Отличать правду от лжи"
Глава Крыма Аксёнов указал на изменение подходов к проведению спецоперации
Лукашенко и Путин договорились развернуть региональную группировку войск
Зеленский готовит срочную встречу "Большой семёрки"
Подразделения ВС РФ начали брать в окружение группировку ВСУ в Артёмовске
Кадыров заявил, что теперь на сто процентов доволен проведением СВО

Источники в ОП Украины: Зеленский тайно строит ядерную бомбу против РФ

Мир

Украина работает над созданием своего ядерного, или "грязного" оружия, и собирается получить его в кратчайшие сроки. Именно этим фактом и объясняются настойчивые требования Киева о поставках ракет с большей дальностью.

Источники в ОП Украины: Зеленский тайно строит ядерную бомбу против РФ

Как пишет проект "Украина.ру" со ссылкой на проект "Картель", Незалежная одержима получением тактического ядерного оружия, которое создаётся в строгой секретности из материалов оставшихся с советских времён.

Можно ожидать, что после теракта на Крымском мосту и массовым взрывам на объектах ВСУ и инфраструктуре Украины, её военные ударят по условному стратегическому объекту внутри России.

Причиной этого является тот факт, что партнёры требуют от Банковой повышать ставки. Так что подобный сценарий — не фантастика, а возможная реальность. Не так давно украинский президент Владимир Зеленский заявил о претензиях на ядерный статус Украины

Сразу после присоединения в 1994 году к Договору о нераспространении ядерного оружия в качестве неядерного государства Украина занялась созданием бомбы для себя. Новый толчок работам по НИОКР обеспечил экс-президент Украины Пётр Порошенко, который тогда занимал пост президента", цитирует РИА Новости эксперта.

Исследовательские работы по конструкции ядерных боезарядов велись как по урановому, так и по плутониевому направлениям. Учёные Украины имеют достаточно компетенций для работы с такими целями. К тому же в Киеве используются технологии центрифужного обогащения урана и лазерного разделения изотопов.

Основные работы были отданы на откуп научному центру "Харьковский физико-технический институт". При той научной базе которая там осталась. учёные вполне в состоянии проводить широкий спектр исследований по изучению ядерных материалов, в том числе отработавших топливных реакторов, которые применимы и в ядерно-оружейной области.

В создании Тактического ядерного оружия (ТЯО) были задействованы практически все технические вузы страны.

Были также вовлечены в процесс профильные подразделения:

  • Киевского национального университета
  • Физико-технологического института материалов и сплавов Национальной академии наук, имеющие соответствующие задаче наработки.
  • Института проблем материаловедения.
  • Физико-механического института.

"Впрочем, если у Украины не получится, Америка вполне способна устроить провокацию с использованием ядерной бомбы или повреждением атомных реакторов. Сегодня она сделает всё для исключения России с её правом вето из ООН, и никакие вопросы этики США уже не остановят", — считает политолог Михаил Делягин.

Ранее соответствующие предостережения выпускало российское министерство обороны.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Александр Шторм, Куратор: Любовь Степушова
Популярное
Силовые структуры
Леонков: РЭБ-системы стали причиной ударов ВВС Украины по своим позициям

Алексей Леонков рассказал про комплексы РЭБ, которые заставляют ВСУ бить по своим позициям.

Леонков: РЭБ-системы стали причиной ударов ВВС Украины по своим позициям
Экипаж российской БМП до последнего снаряда отражал атаки ВСУ
Силовые структуры
Экипаж российской БМП до последнего снаряда отражал атаки ВСУ
Мир. Новости мира
В конгрессе США предложили лишить Саудовскую Аравию и ОАЭ военной помощи
Силовые структуры
В Киеве, Львове и Днепропетровске прогремели новые взрывы
Людмила Черткова Новый год под вопросом: генерал Мороз ушёл на фронт Людмила Черткова Сергей Лебедев Бесполезный СНГ как атавизм постперестроечного времени Сергей Лебедев Ольга Лебедева Рецепт для СВО: Госдума может в один день возродить СМЕРШ Ольга Лебедева
Силовые структуры
В Киеве слышны взрывы, звучат сирены воздушной тревоги
Силовые структуры
Одна из ракет в Киеве упала рядом с офисом Зеленского и зданием СБУ
Рогов: Киев готовится к наступлению на Запорожскую область, ожидаются провокации
Силовые структуры
Рогов: Киев готовится к наступлению на Запорожскую область, ожидаются провокации
Последние материалы
Харьков оказался полностью обесточен после ударов по критической инфраструктуре
Новый год под вопросом: генерал Мороз ушёл на фронт
Коротченко назвал удары по территории Украины воздушной наступательной операцией
Рожин: "ответка" за Крымский мост получилась более чем достойной
Власти отменили все занятия в киевских школах
Путин: бестолковщины при частичной мобилизации достаточно
Сладков: утро на Украине — это Сергей Суровикин вышел на работу
Датский остров Борнхольм остался полностью без электричества
На Украине сообщили о взрывах в Ивано-Франковске
Коротченко: Зеленский и его окружение стали легитимными военными целями ВС РФ
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников