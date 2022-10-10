Источники в ОП Украины: Зеленский тайно строит ядерную бомбу против РФ

Украина работает над созданием своего ядерного, или "грязного" оружия, и собирается получить его в кратчайшие сроки. Именно этим фактом и объясняются настойчивые требования Киева о поставках ракет с большей дальностью.

Как пишет проект "Украина.ру" со ссылкой на проект "Картель", Незалежная одержима получением тактического ядерного оружия, которое создаётся в строгой секретности из материалов оставшихся с советских времён.

Можно ожидать, что после теракта на Крымском мосту и массовым взрывам на объектах ВСУ и инфраструктуре Украины, её военные ударят по условному стратегическому объекту внутри России.

Причиной этого является тот факт, что партнёры требуют от Банковой повышать ставки. Так что подобный сценарий — не фантастика, а возможная реальность. Не так давно украинский президент Владимир Зеленский заявил о претензиях на ядерный статус Украины

Сразу после присоединения в 1994 году к Договору о нераспространении ядерного оружия в качестве неядерного государства Украина занялась созданием бомбы для себя. Новый толчок работам по НИОКР обеспечил экс-президент Украины Пётр Порошенко, который тогда занимал пост президента", цитирует РИА Новости эксперта.

Исследовательские работы по конструкции ядерных боезарядов велись как по урановому, так и по плутониевому направлениям. Учёные Украины имеют достаточно компетенций для работы с такими целями. К тому же в Киеве используются технологии центрифужного обогащения урана и лазерного разделения изотопов.

Основные работы были отданы на откуп научному центру "Харьковский физико-технический институт". При той научной базе которая там осталась. учёные вполне в состоянии проводить широкий спектр исследований по изучению ядерных материалов, в том числе отработавших топливных реакторов, которые применимы и в ядерно-оружейной области.

В создании Тактического ядерного оружия (ТЯО) были задействованы практически все технические вузы страны.

Были также вовлечены в процесс профильные подразделения:

Киевского национального университета

Физико-технологического института материалов и сплавов Национальной академии наук, имеющие соответствующие задаче наработки.

Института проблем материаловедения.

Физико-механического института.

"Впрочем, если у Украины не получится, Америка вполне способна устроить провокацию с использованием ядерной бомбы или повреждением атомных реакторов. Сегодня она сделает всё для исключения России с её правом вето из ООН, и никакие вопросы этики США уже не остановят", — считает политолог Михаил Делягин.

Ранее соответствующие предостережения выпускало российское министерство обороны.