Пентагон: бряцание ядерным оружием является безрассудным и безответственным

У США нет информации о том, что российская сторона намерена наносить удары ядерным оружием по Украине и её союзникам, заявил официальный представитель Пентагона, бригадный генерал Пэт Райдер.

Райдер отметил, что сейчас риторика об использовании смертоносного оружия очень актуальна, но подобные заявления, в том числе и от американских властей, не подтверждены никакими данными.

"Многие люди в нашем правительстве и в международном сообществе, в том числе госсекретарь Остин, подчёркивали тот факт, что это бряцание ядерным оружием является безрассудным и безответственным", — цитирует представителя Пентагона 19fortyFive.

При этом Райдер уточнил: несмотря на то что "подозревать" Россию в подобном шаге нет оснований, Пентагон "внимательно следит" за возможными угрозами в контексте ядерного оружия.