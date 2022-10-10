Интересы Вашингтона и Киева всё чаще стали расходиться. Об этом пишет The National Interest.
В материале издания подчёркивается: после слов украинского президента Владимира Зеленского о "превентивном ударе" по российской территории стало ясно, что США ни в коем случае не согласятся на ядерную войну ради киевского режима.
"США обозначили строгие рамки для прекращения ядерной эскалации", — сказано в материале.
Отмечается, что помощь Вашингтона будет ограничиваться лишь поставками военной помощи для украинской армии.
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