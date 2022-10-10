NI: Вашингтон не готов к ядерной войне ради Украины из-за расхождения интересов

Интересы Вашингтона и Киева всё чаще стали расходиться. Об этом пишет The National Interest.

В материале издания подчёркивается: после слов украинского президента Владимира Зеленского о "превентивном ударе" по российской территории стало ясно, что США ни в коем случае не согласятся на ядерную войну ради киевского режима.

"США обозначили строгие рамки для прекращения ядерной эскалации", — сказано в материале.

Отмечается, что помощь Вашингтона будет ограничиваться лишь поставками военной помощи для украинской армии.